РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане начали проверять военные билеты у мужчин после заявления Трампа о выводе войск из Афганистана

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане начиная с 8 января у всех мужчин, работающих в госучреждениях и организациях, потребовали срочно сдавать в отделы кадров военные билеты, сообщает «Хроники Туркменистана». Соответствующее распоряжение поступило из Министерства обороны страны.

Все эти дни начальники отделов кадров собирают у сотрудников, отслуживших в армии, подтверждающие документы. При этом ни начальники отделов кадров, ни руководители госучреждений не знают причин этого требования.

Население связывает проверки с заявлением президента США Дональда Трампа о возможном выводе войск из соседнего Афганистана.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тысяч американских военных. Позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки сообщил, что глава государства не отдавал соответствующий приказ Пентагону и не принимал такого решения.

Как сообщило агентство ТАСС 9 января, советники Трампа убедили его, что вывод войск из Афганистана должен быть осуществлен постепенно.

11 января информагентство «Медуза» со ссылкой на CNN сообщила, что США начали вывод военной техники из Сирии.

print
  • МЧС Узбекистана открыло 14 пунктов помощи на перевале «Камчик»
  • Что известно о сестре Ким Чен Ына, которую считают самой могущественной женщиной в КНДР
  • Решением суда бывший генпрокурор Монголии задержан на 30 суток
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×