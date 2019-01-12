В Туркменистане начали проверять военные билеты у мужчин после заявления Трампа о выводе войск из Афганистана

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане начиная с 8 января у всех мужчин, работающих в госучреждениях и организациях, потребовали срочно сдавать в отделы кадров военные билеты, сообщает «Хроники Туркменистана». Соответствующее распоряжение поступило из Министерства обороны страны.

Все эти дни начальники отделов кадров собирают у сотрудников, отслуживших в армии, подтверждающие документы. При этом ни начальники отделов кадров, ни руководители госучреждений не знают причин этого требования.

Население связывает проверки с заявлением президента США Дональда Трампа о возможном выводе войск из соседнего Афганистана.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тысяч американских военных. Позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки сообщил, что глава государства не отдавал соответствующий приказ Пентагону и не принимал такого решения.

Как сообщило агентство ТАСС 9 января, советники Трампа убедили его, что вывод войск из Афганистана должен быть осуществлен постепенно.

11 января информагентство «Медуза» со ссылкой на CNN сообщила, что США начали вывод военной техники из Сирии.