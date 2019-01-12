Автобус врезался в остановку в Оттаве. Три человека погибли, десятки ранены

CA-NEWS (CA) - Три человека погибли и более 20 получили ранения после того, как двухэтажный автобус врезался в остановку в столице Канады Оттаве. Состояние многих пострадавших оценивается как критическое, сообщает Би-би-си.



Авария произошла 11 января в час пик - примерно в 16:00 по местному времени (около полуночи по Москве), сообщает агентство Reuters.. Агентство Франс пресс со ссылкой на очевидцев пишет, что перед самой остановкой автобус резко вильнул, после чего врезался в навес над ней своим вторым этажом.

Один из пассажиров автобуса Байлал Джилл, ехавший как раз на втором этаже, рассказал телеканалу CBS, что после аварии люди, находившиеся в передней части салона, оказались заблокированы под сиденьями.

Мэр города Джим Уотсон сообщил, что в результате погибли три человека - два в автобусе и один на остановке. В больницу доставлены 23 человека. Мэр заявил, что состояние 14 из них оценивается как критическое. В свою очередь местная больница подтвердила поступление девяти человек в критическом состоянии.

Причина инцидента пока не установлена. Полиция сообщила, что управлявшая автобусом женщина сразу же была задержана и отправлена на допрос, но информации о его итогах нет. Отмечается, что в Оттаве в пятницу, 11 января была тяжелая для вождения погода, но пока не известно, стала ли она причиной аварии.

Соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.