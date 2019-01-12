В Таджикистане задержан cледователь из-за которого невинный человек почти год отсидел в СИЗО

CA-NEWS (TJ) - Следователь отдела уголовного розыска ОМВД города Турсунзаде Шерали Азизов обвиняется в применении пыток в отношении Хасана Ёдгорова, отсидевшего 8 месяцев в СИЗО по обвинению в убийстве, которого не совершал, сообщает Радио Озоди.



Речь идет об убийстве 42-летнего Дмитрия Каримова, совершенном осенью 2017 года. Хасан Ёдгоров был задержан в качестве подозреваемого в убийстве. По данным следствия, он признался в убийстве под пытками и провел около 8 месяцев в СИЗО.

Мирзошариф Шарифзода, прокурор города Турсунзаде, сказал 12 января в короткой беседе с Радио Озоди, что расследованием уголовного дела в отношении следователя занимается Генеральная прокуратура страны. Другой осведомленный источник сообщил, что Хасан Ёдгоров подтвердил, что сделал признательные показания под пытками.

Тело официанта Дмитрия Каримова было обнаружено на съемной квартире в Турсунзаде 6 ноября 2017 года. Спустя месяц таджикское ТВ показало подготовленный МВД РТ видеосюжет о раскрытии по горячим следам убийства Каримова. В сюжете Хасан Ёдгоров рассказывал о том, как несколько раз ударил Каримова ножом. По утверждению авторов, Хасан Ёдгоров во время допроса признался, что зашел к Дмитрию Каримову под предлогом поиска съемной квартиры. После убийства официанта, он якобы унес с собой и личные вещи Каримова.

Хасана Ёдгорова освободили после того, как был задержан истинный убийца Каримова.

Родные задержанного сотрудника милиции Азизова не верят, что Шерали может быть причастным к пыткам. Эркин Азизов, брат задержанного, сказал 12 января в беседе с Радио Озоди, что его брат – не жестокий человек, и на него просто повесили преступление, которого он не совершал.

Хасан Ёдгоров, находящийся уже на свободе, избегает общения с прессой. Сразу же после своего освобождения он лишь сказал Радио Озоди: «Я рад, что покинул СИЗО. Никаких претензий не имею».

Адвокат Абдурахмон Шарипов, который оказал семье Ёдгоровых правовую помощь, говорит, что "человек может взять на себя вину за несовершенное им преступление лишь в двух случаях: если он вступил в какой-то сговор или связь с лицом, реально совершившим преступление, или под воздействием пыток».

По данным Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, за последние шесть лет к ним поступило 200 жалоб на применение пыток и жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов. Недавно Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность тем, что Генпрокуратура Таджикистана получила за последние несколько лет 89 жалоб на пытки, однако к уголовной ответственности было привлечено лишь 4 сотрудника правоохранительных органов.