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  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотруднику «Хоргоса», сломавшему челюсть пограничнику, вынесли приговор

CA-NEWS (KZ) - Сотрудника международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" Азильхана Азимхана, избившего военнослужащего, приговорили к году ограничения свободы, сообщили informburo.kz в пресс-службе Алматинского областного суда.

Согласно приговору и материалам дела, 27-летнего главного менеджера МЦПС признали виновным по статье 380 УК РК – "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья". Он сломал солдату челюсть, потерпевший также получил сотрясение мозга. Азимхан находился под стражей чуть более месяца, его выпустили на свободу в зале суда.

Пограничник простил обидчика в связи с тем, что у Азимхана родился ребёнок, и попросил не лишать его свободы.

Судья также вынесла частные постановление в адрес МИД РК и МИИР РК. Она попросила обратить внимание на участившиеся драки в МЦПС "Хоргос" и принять необходимые меры.

19 сентября 2018 года на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" между сотрудником МЦПС и ефрейтором произошёл конфликт. Азильхан Азимхан попытался пройти через пункт пропуска без документов. Пограничник остановил менеджера и пропустил перед ним группу туристов. Ожидание разозлило Азимхана, и в результате ссора с пограничником переросла в драку.

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