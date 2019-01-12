Верховный суд Узбекистана признал незаконным приговор по делу правозащитника Чуяна Маматкулова

CA-NEWS (UZ) - Верховный суд Узбекистана признал незаконным приговор по делу 50-летнего кашкадарьинского правозащитника Чуяна Маматкулова, передает Радио Озодлик.



20 декабря прошлого года Верховный суд Узбекистана вынес постановление о признании незаконным приговор по делу кашкадарьинского правозащитника Чуяна Маматкулова.

«Отменить постановление апелляционной инстанции суда по уголовным делам Кашкадарьинской области от 3 апреля 2013 года по делу Маматкулова Чуяна Окмановича и постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан от 7 марта 2018 года. Дело Маматкулова отправить на новое рассмотрение в апелляционном суде. Протест удовлетворить», – говорится в постановлении Верховного суда.

В документе отмечается, что в ходе расследования и судебного разбирательства по делу Чуяна Маматкулова были допущены процессуальные ошибки, отсутствуют доказательства того, что он посягал на конституционный строй, похищал людей, занимался мошенничеством.

Сам правозащитник заявил, что отмена приговора стала для него неожиданностью, хотя он верил в торжество справедливости. Он выразил надежду на полное оправдание.

Чуян Маматкулова, являвшийся офицером Вооруженных сил Узбекистана, после незаконного увольнения с военной службы в 2004 году, подал иск в Мирзо Улугбекский межрайонный суд по гражданским делам города Ташкента против тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова и потребовал изменить Устав Вооруженных сил. Однако суд не удовлетворил его исковое заявление.

29 августа 2012 года Маматкулова арестовали. В 2013 году он был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в «похищении человека», «посягательстве на конституционный строй», «мошенничестве», «подделке документов», «лжесвидетельстве». Сам Маматкулов назвал все обвинения сфабрикованными. Чуян Маматкулов содержался в одной из самых мрачных колоний Узбекистана – «Жаслыке», где его подвергали пыткам.

Правозащитник вышел на свободу в марте 2018 года. Он сразу же заявил, что обжалует все обвинения в его адрес.

С 2004 года Чуян Маматкулов сотрудничает с обществом прав человека Узбекистана и в настоящее время ведет правозащитную деятельность в качестве активиста ОПЧУ в Кашкадарьинской области Узбекистана.