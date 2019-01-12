В Монголии назначили нового министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности

CA-NEWS (MNG) - Парламентарий Чултэмийн Улаан 12 нваря назначен министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии в ходе пленарного заседания сессии Великого Госхурала (парламент) страны, сообщает Xinhua.



Его кандидатура была представлена на рассмотрение парламента премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. За кандидатуру Ч. Улаана проголосовали 94,5% депутатов.

Ч.Улаан занимал пост министра финансов Монголии в 2012-2014 гг. Был председателем парламентского посткомитета по бюджету в 2015-2016 гг. Шесть раз избирался депутатом монгольского парламента.