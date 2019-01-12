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  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии назначили нового министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности

CA-NEWS (MNG) - Парламентарий Чултэмийн Улаан 12 нваря назначен министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии в ходе пленарного заседания сессии Великого Госхурала (парламент) страны, сообщает Xinhua.

Его кандидатура была представлена на рассмотрение парламента премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. За кандидатуру Ч. Улаана проголосовали 94,5% депутатов.

Ч.Улаан занимал пост министра финансов Монголии в 2012-2014 гг. Был председателем парламентского посткомитета по бюджету в 2015-2016 гг. Шесть раз избирался депутатом монгольского парламента.

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