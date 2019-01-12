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  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан лидируют в рейтинге стран с высокой смертностью из-за неправильного питания

CA-NEWS (KG) - Специалисты составили рейтинг стран по уровню смертности от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, вызванных неправильным питанием, сообщает британское издание Daily Mail.

Страной с самым высоким показателем смертности от неправильного питания стал Узбекистан. В стране на 100 тысяч населения жертвами вредных пищевых привычек стали 394 человека. На втором и третьем местах антирейтинга Туркменистан (376 человек) и Кыргызстан (350).

В десятку также вошли Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия.

Согласно исследованию, правильнее всего питаются в Испании и Израиле.

Screenshot-2019-1-12 Map reveals how poor diets are killing millions across Europe

По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления, вызванных чрезмерным употреблением соли и недостаточным потреблением овощей, в Европе умерло 2,1 миллиона человек.

Ученые также отметили, что, например в Швеции и Норвегии главной проблемой развития сердечно-сосудистых заболеваний является недостаточное употребление орехов и злаковых.

«Увеличение потребления продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки привело к росту болезней сердца в последние годы», – заявил профессор университета имени Шиллера в Германии Стефан Лорковски.

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