Компания Маска SpaceX увольняет 600 сотрудников

CA-NEWS (CA) - Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX планирует уменьшить численность персонала на 10 процентов, то есть на 600 сотрудников, передает Deutsche Welle. Сокращение кадров необходимо, чтобы успешно завершить проект создания космического корабля, способного доставить астронавтов на Марс, заявляет SpaceX.

"Это решение принято только ради того, чтобы справиться со сверхсложной задачей, которую мы перед собой поставили. В любом другом случае в нем не было бы необходимости", - отмечается в документе.

Уволенные сотрудники получат оплату за восемь недель, а также другие льготы. Кроме того, SpaceX поможет им найти новое рабочее место, говорится в заявлении компании.

Цель SpaceX - создание пилотируемого шаттла для миссии на Марс

"Чтобы успешно продолжать разработки космического оборудования и глобального, базирующегося в космосе интернета, компания SpaceX должна стать более компактной", - отмечается в сообщении для прессы. При этом подчеркивается, что попытки совершить аналогичные разработки уже привели к банкротству другие организации.

Рыночная стоимость компании Илона Маска оценена в 30 млрд долларов. SpaceX специализируется на запуске на орбиту Земли правительственных и коммерческих спутников, а также поставках оборудования и материалов на международную космическую станцию.