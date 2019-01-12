Видео, где преподаватель колледжа избивает учащихся, изучают в правоохранительных органах Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В социальных сетях распространяется ролик, на котором преподаватель физкультуры избивает учащихся колледжа. Инцидент произошел в Алматинской области.

«Вот так учителя 19-го СПТУ обращаются с детьми. Это было сегодня у нас в Жаркенте», — говорится в описании видеоролика, сообщает Тengrinews.kz.

В Управлении образования Алматинской области подтвердили факт избиения в колледже и сообщили, что создана специальная комиссия.

«По данному инциденту, произошедшему в Жаркентском многопрофильном колледже 10 января текущего года, преподаватель физкультуры отстранен от занятий. В колледж выехала комиссия областного управления образования. По итогам проверки будут приняты меры в отношении руководства колледжа и педагога», — отметили в управлении.

Кроме того, ход работы комиссии находится на особом контроле акимата Алматинской области. Между тем, как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, данный ролик изучается правоохранительными органами.

Как уточнили в Департаменте полиции области мужчина доставлен в Панфиловский районный отдел полиции. По факту избиения студентов начато досудебное расследование по статье 140 УК РК.