Взрыв в центре Парижа: погибли три человека, больше 40 пострадали

- Азия и мир, происшествия
- 0:07, 13 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в булочной в центре Парижа, передает Би-би-си. Сообщается, что погибли двое пожарных и гражданка Испании, приехавшая в Париж со своим мужем в отпуск. Она скончалась в больнице.
Еще 47 человек пострадали, 10 из них - серьезно, цитирует французскую прокуратуру Франс пресс. Отмечается, что первоначальная информация о четырех погибших была неверной.
Мощный взрыв прогремел в субботу утром, 12 января, в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Из-за взрыва в близлежащих домах разбились окна, начался пожар.
Полиция предполагает, что причиной взрыва стала утечка газа.
Булочная Hubert на улице Рю-де-Тревиз в момент взрыва еще была закрыта, пишет газета Le Parisien.
Пожарные знали об утечке газа в здании и направлялись туда для ее устранения, когда случился взрыв.
Полиция Парижа готовилась к очередным субботним демонстрациям "желтых жилетов", к работе привлекли 80 тыс. полицейских. По предварительной информации, взрыв никак не связан с протестами.