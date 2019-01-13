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  13 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Взрыв в центре Парижа: погибли три человека, больше 40 пострадали

CA-NEWS (CA) - Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в булочной в центре Парижа, передает Би-би-си. Сообщается, что погибли двое пожарных и гражданка Испании, приехавшая в Париж со своим мужем в отпуск. Она скончалась в больнице.

Еще 47 человек пострадали, 10 из них - серьезно, цитирует французскую прокуратуру Франс пресс. Отмечается, что первоначальная информация о четырех погибших была неверной.

Мощный взрыв прогремел в субботу утром, 12 января, в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Из-за взрыва в близлежащих домах разбились окна, начался пожар.

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Полиция предполагает, что причиной взрыва стала утечка газа.

Булочная Hubert на улице Рю-де-Тревиз в момент взрыва еще была закрыта, пишет газета Le Parisien.

Пожарные знали об утечке газа в здании и направлялись туда для ее устранения, когда случился взрыв.

Полиция Парижа готовилась к очередным субботним демонстрациям "желтых жилетов", к работе привлекли 80 тыс. полицейских. По предварительной информации, взрыв никак не связан с протестами.

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