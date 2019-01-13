Автобус с 55 узбекистанцами сломался на трассе в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В субботу, 12 января, в Аксуском районе Павлодарской области на трассе «Астана – Павлодар» сломался автобус, в котором находились 55 граждан Узбекистана, передает Zakon.kz.

По данным издания, ЧП произошло в 30 км от поселка Калкаман города Аксу. Автобус (марки Van Hool) перевозил узбекистанцев из Ташкента в Красноярск. Среди пассажиров были двое детей.

В кратчайшее время акимат (хокимият) города Аксу совместно с отделом ЧС эвакуировал пассажиров автотранспорта в школу станции Спутник, где им была оказана необходимая помощь.

Гражданам Узбекистана было предоставлено теплое помещение, питание и условия для проживания до восстановления исправности автобуса.

Отмечается, что автобус отбуксирован в город Павлодар на ремонт.





