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  13 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана прочитал министрам свои стихи

CA-NEWS (TM) - 11 января в завершении заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов прочел министрам стих собственного сочинения, сообщает Хроника Туркменистана.

Четверостишье посвящено ахалтекинскому жеребцу по имени Ровач, подаренному президенту накануне:

Ты – предков великая вера,

Могучая сила примера,

Ты есть и эпоха, и эра,

Ты – святомоленье, Ровач!

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