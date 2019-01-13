Президент Туркменистана прочитал министрам свои стихи

CA-NEWS (TM) - 11 января в завершении заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов прочел министрам стих собственного сочинения, сообщает Хроника Туркменистана.

Четверостишье посвящено ахалтекинскому жеребцу по имени Ровач, подаренному президенту накануне:

Ты – предков великая вера,

Могучая сила примера,

Ты есть и эпоха, и эра,

Ты – святомоленье, Ровач!