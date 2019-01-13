Президент Туркменистана прочитал министрам свои стихи
- Туркменистан, политика
- 10:30, 13 января 2019
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CA-NEWS (TM) - 11 января в завершении заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов прочел министрам стих собственного сочинения, сообщает Хроника Туркменистана.
Четверостишье посвящено ахалтекинскому жеребцу по имени Ровач, подаренному президенту накануне:
Ты – предков великая вера,
Могучая сила примера,
Ты есть и эпоха, и эра,
Ты – святомоленье, Ровач!
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