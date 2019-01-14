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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый в мире пластиковый парусник отправится в плавание из Кении в Танзанию

CA-NEWS (CA) - Первый в мире парусник, полностью сделанный из пластика, в этом месяце отправится в плавание из Ламу, Кения, в Занзибар, Танзания. Об этом сообщают представители Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). По пути судно сделает несколько остановок: его экипаж расскажет местным жителям о вреде, который пластиковые отходы наносят окружающей среде, передает Служба Новостей ООН.

На строительство 9-метровой лодки ушло 10 тонн пластика, в том числе – тысячи выброшенных шлепанцев. Судно будет ходить под названием Флип-флопи – от английского «flip flops», шлепанцы. Создатели парусника, активисты из Кении, говорят, что хотят не просто привлечь внимание к проблеме загрязнения морей и океанов, но и продемонстрировать, что пластиковые отходы можно перерабатывать и эффективно использовать в производстве.

«“Флип-флопи” – доказательство того, что мы можем жить по-другому. Она напоминает нам о том, что мы срочно должны пересмотреть методы производства, использования и переработки пластиковых изделий одноразового использования», – говорит Джойс Мсуйя исполнительный директор ЮНЕП, которая поддерживает этот смелый инновационный проект.

За прошедшие годы в мире произвели около 9 миллиардов тонн пластиковых изделий, и лишь 9 процентов из них удалось пустить на переработку. Пластик, оказавшийся в океане, представляет серьезную угрозу для морских экосистем, рыбной промышленности и экономического развития в целом. Многие страны уже приняли законы, ограничивающие или запрещающие использование пластиковых пакетов и других одноразовых изделий из пластика.

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