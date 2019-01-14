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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Согдийской области наказал чиновников, выведших девушек в мороз в одних платьях на его встречу

CA-NEWS (TJ) - Пресс-служба председателя Согдийской области сообщает, что Раджаббой Ахмадзода был очень сильно рассержен тому, что в Пенджикенте в разгар зимы девушек для его встречи вывели в одних легких платьях.

Фотография церемонии открытия цеха по переработке молока, где губернатор запечатлен в зимней теплой одежде, а молодые девушки стоят в одних платьях с коротким рукавом, вызвал шквал негативных комментариев в Интернете, сообщает агентство "Ахбор".

Музаффар Юнусов, пресс-секретарь Ахмадзода говорит, что председатель области из уважения к собравшимся людям не отпустил девушек, но потом серьезно упрекнул председателя Пенджикента и других ответственных лиц и приказал всем впредь не использовать такие методы в официальных мероприятиях.

"Исполнительный орган государственной власти Согдийской области по этому инциденту вынес административные наказания в отношении ответственных лиц. Нужно подчеркнуть, что во время проведения мероприятия председатель области лищь из уважения к собравшимся людям не отпустил девушек. Но потом серьезно упрекнул председателя города Пенджикент и ответственных лиц за то, что привели на это мероприятие девушек в одних весенних платьях. Всем структурам было поручено, чтобы впредь не допускали такие методы в мероприятиях,” – говорится в официальном сообщении пресс-службы председателя Согдийской области.

Как сообщает пресс-служба председателя Согдийской области, Раджаббой Ахмадзода 9 января посетил Пенджикент с рабочей поездкой, где принимал участие в церемониях открытия цеха по переработке молока и нового здания центральной городской больницы. Ахмадзода также вложил камень на основании строительства музея Саразм, исторической местности, 5500-летие которого собираются отметить в 2020 году.

Фотография, вызвавшая горячие отклики, снята во время церемонии открытия цеха по переработке молока. Предприятие построено местным предпринимателем Асламом Эшназаровым, выпускает 8 видов молочных изделий и обеспечит постоянной работой 12 человек, - говорится в официальном сообщении пресс-службы председателя области.

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