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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Браконьеры убили инспектора лесного хозяйства в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области браконьеры напали на инспекторов лесного хозяйства, один из них погиб, сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

"13 января 2019 года около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружены 5 отстреленных туш сайгаков. В ходе преследования было обнаружено два автомобиля Toyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При проверке автомобиля неизвестными оказано сопротивление", – сообщил он на своей странице в Facebook.

В результате один инспектор получил колото-резаные раны и перелом челюсти, второй инспектор после черепно-мозговой травмы находился в коме, но врачи не смогли его спасти.

На место ЧП выехала оперативная группа из сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемых.

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