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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 700 детям военных Узбекистана предоставят государственные гранты для обучения в вузах

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление в связи с 27-летием образования Вооруженных Сил и Днем защитников Родины. Текст поздравления опубликован на сайте пресс-службы президента.

«Мы и впредь будем придавать особое значение всестороннему повышению оборонной мощи нашего государства, подготовке высококвалифицированных военных кадров, созданию достойных условий жизни для защитников Родины и их семей. Так, только в 2019 году для военнослужащих будет построено 116 многоэтажных домов на основе льготных кредитов. Свыше 700 детям военных будут предоставлены государственные гранты для обучения в высших учебных заведениях», – говорится в поздравлении президента.

Он добавил, что будет также последовательно продолжена масштабная работа по благоустройству военных городков, созданию в них современной инфраструктуры.

Кроме того, как отметил Шавкат Мирзиёев, сегодня органы власти и управления всех уровней, махалли, молодежные, женские, ветеранские организации, образовательные учреждения, широкая общественность осуществляют свою деятельность, следуя жизненному принципу «Армия и народ – едины!»

Говоря о обостряющихся угрозах международного терроризма, экстремизма, вызовах национальной и глобальной безопасности, президент заявил, в Узбекистане разработана новая Оборонная доктрина, отражающая твердую позицию государства в военно-политических вопросах.

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