«Казахский» инсулин в Узбекистан попадает благодаря коррупционной системе, - журналистское расследование

CA-NEWS (UZ) - Шприц-ручку Лантус СолоСтар, производства Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, журналисты издания "Анхор" приобрели в аптеке OOO Diabet Perfect Pfarm рядом с Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром эндокринологии (РСНПМЦ) в Ташкенте. Её стоимость - 60 тыс ($7,2), 300 тыс. сум ($36) за упаковку.

Согласно справке представительства Санофи в Узбекистане, эта серия была предназначена для реализации в Казахстане. Маркировка препарата на казахском языке - еще одно подтверждение того, что инсулин предназначался не для Узбекистана. Но и в Казахстане оптовая цена этого препарата выше, чем в некоторых аптеках Узбекистана, в которых мы производили контрольные закупы, отмечает издание.

Схема проста. «Казахский» инсулин в Узбекистан попадает благодаря коррупционной системе. Оказалось, что инсулин этой партии был закуплен Министерством здравоохранения Казахстана для бесплатного распространения в медицинских учреждениях республики.

Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан в своем письме по запросу ОФ “Правовой медиа-центр” сообщил, что в 2018 году поставка лекарственного средства Лантус СолоСтар, производства Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, серии 7F5034A, поставлено через ТОО “СК-Фармация” в медицинские организации Казахстана. В настоящее время минздрав Казахстана направил письмо в Министерство иностранных дел РК для информирования РУз. о факте реализации в аптечной сети Узбекистана инсулина Лантус СолоСтар с маркировкой на казахском языке.

Минздрав Казахстана начал свое расследование о реализации инсулина Управлениями здравоохранения в 2017-2018 гг. в городах Астана, Шымкент и Алматы.

Таким образом нечистоплотные сотрудники системы здравоохранения Казахстана, часть инсулина сбывают незаконно в Узбекистане. Поток контрабандного инсулина идет круглый год в сумках, в обычном багаже. Перевозят через наземную границу небольшими партиями «для себя».

Комментарий представительства компании Санофи в Узбекистане: «Закупленный препарат не является контрафактом (подделкой), но он произведен для другого рынка (Казахстан) в упаковке с маркировкой на русском и казахском языке. В Узбекистане зарегистрирована другая упаковка (на русском языке). Препарат в данной упаковке не зарегистрирован в Узбекистане, поэтому не может продаваться и применяться, так как не поставлен официально в Узбекистан и не прошел процедуру регистрации и сертификации.

При транспортировке инсулинов должны соблюдаться специальные требования (температурный режим + 2 - + 8 °С, хранение в защищенном от света месте), поэтому качество препарата может измениться при несоблюдении данных условий. При поставке через официальных дистрибьюторов соблюдаются все условия транспортировки и хранения”.

Корни причин контрабанды в недопустимо низкой обеспеченности Узбекистана инсулином. Инсулин “вне закона” не бесплатный, но дешевле чем, тот что реализуется в аптеках с уплатой всех обязательных налогов и пошлин.

Сахарный диабет входит в список социально значимых заболеваний и государство взяло обязательство бесплатного обеспечения больных инсулином. Для полного обеспечения всех инсулинозависимых больных необходимо 2,4 млн флаконов в год (без учета 3 тыс. детей и подростков).

Последний тендер, о котором можно найти сведения был проведен в 2016 году, по его итогам закуплено около 1 млн. флаконов, что почти в три раза меньше необходимого. О результатах тендера 2017 года нет информации.

Соседний Казахстан, при населении в 16 млн. человек централизованно выделяет на закупку инсулина более 17 млн. долл США, Кыргызстан, при населении чуть более 6 млн. человек – около более 2 млн. долл, а Узбекистан, имеющий 33 млн. населения – всего 1 млн. долларов в год.

Недостаточное финансирование и есть причина острого дефицита инсулина в Узбекистане.

Люди с холодильниками

Ежедневно по палатам главного медицинского учреждения, ответственного за лечение сахарного диабета - РСНПМЦ Эндокринологии, ходят люди с сумками-холодильниками. Это частные лица-продавцы контрабандного инсулина, который прошел мимо Главного эндокринолога и Управления Минздрава по контролю качества лекарственных препаратов и медицинской техники, без обязательных таможенных и налоговых выплат.

Не известно, знает ли об этом руководство РСНПМЦ Эндокринологии. Вероятно не знают, как не знают и об аптеке прямо у ворот Центра, где в любое время дня можно приобрести контрабандный инсулин, иначе приняли бы меры.

В любом районе Ташкента и в других городах Узбекистана есть такие аптеки, где можно приобрести контрабандный инсулин. Следует только попросить у провизора «казахский» инсулин. В справочной ArzonApteka мы насчитали 129 аптек, предлагающих инсулин шприц-ручки ЛАНТУС SOLO STAR 3мл №5 компании Санофи, из них 20 предлагают его по цене ниже оптовой.

16 тысяч ампутаций в год

В Узбекистане за последние 20 лет количество людей с диагнозом сахарный диабет увеличилось в два раза и сегодня составляет около 203 тыс. человек. Из них 64 тыс. - инсулинозависимые, это 33% от общего числа больных.

По оценочным данным международных организаций реальное количество больных больше в 3-4 раза. Разница официальной статистики и оценочных данных кроется в тех, кто не знает о своем диагнозе и соответственно не стоит на учете у эндокринолога. Большинство выявлений больных случайно и, как правило, на запущенных этапах болезни, когда пораженными оказываются все жизненно важные органы, в том числе кровеносная система. В Узбекистане ежедневно проводится 43 операции по ампутации по причине сахарного диабета. Это 16 тысяч ампутаций в год. Таков результат отсутствия национальной программы борьбы с диабетом.

Резолюция Генассамблеи ООН 61/225 признает сахарный диабет хроническим, тяжелым, изнурительным заболеванием, требующим больших расходов и сопровождающимся тяжелыми осложнениями, которое создает большую угрозу для семей.

Недостаточное финансирование закупок инсулина, его дефицит, не говоря уже об отсутствии стратегического запаса этого препарата, является непризнанием резолюции ООН и ненадлежащим исполнением постановления Кабинета министров Узбекистана N 204 от 22.07.2013 г.

Инсулиновый завод в Андижане

С заводом по производству инсулина в Андижанской области, о запуске которого было заявлено весной 2018 года тоже не все понятно. Завод рассчитан на производство морально устаревшего лекарства - человеческого инсулина во флаконах. Однако, уже около двадцати лет в мире используют, так называемые аналоговые инсулины в форме одноразовых шприц-ручек. Более развитые страны вообще перешли на помпы для автоматического введения инсулина. Будет ли морально устаревший инсулин во флаконах, выпускаемый андижанским заводом востребован в странах ЦА, как было заявлено при открытии – большой вопрос. Кроме того, три казахстанских производителя в скором времени планируют начать выпуск 19 наименований инсулинов.

Врачи-эндокринологи подтвердят, что каждый пациент по-разному воспринимает различные виды инсулина – тот случай, когда качество и сорт имеют большое, точнее жизненно важное значение.

Что делать?

Профилактика, раннее выявление болезни, своевременное лечение – вот эффективный алгоритм снижения количества больных и осложнений сахарного диабета. И давно пора принять Государственную программу по борьбе с диабетом. Удивительно, что РСНПМЦ эндокринологии проявляет пассивность в этом вопросе. Есть еще важное условие – прозрачность деятельности Минздрава и его подразделений и отсутствие условий для коррупции.

Фармацевтические представитльства в Узбекистане противодействуют, на своем уровне, контрабанде и контрафакту, но это борьба с последствиями.

Налицо острая медицинская проблема, представляющая риск для сотен тысяч людей, отмечает Anhor.uz.