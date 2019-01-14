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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индонезии найден второй черный ящик разбившегося Boeing

CA-NEWS (CA) - В Индонезии обнаружен второй черный ящик самолета Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре 2018 года, сообщают индонезийские СМИ.

В Национальном комитете по безопасности на транспорте (KNKT) Индонезии подтвердили информацию об обнаружении второго бортового самописца.

Информацию подтвердил и замминистра судоходства Индонезии Ридван Джамалуддин.

Самолет Boeing 737 Max компании Lion Air, выполнявший рейс JT610 из Джакарты в город Пангкал Пинанг, пропал с экранов радаров 29 октября 2018 года через 13 минут после взлета. На борту находились 189 человек, в том числе восемь членов экипажа.

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