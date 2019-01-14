В 2019 году в Монголии запустятся 1000 новых майнеров

CA-NEWS (MNG) - Участники майнинговой промышленности в Монголии планируют значительно расширить сферу своей деятельности. Компания Ginco, которая ранее запустила 2 крупных майнинговых объекта (Ginco Mongol) в Улан-Баторе, объявила о планах увеличить количество единиц майнингового оборудования на своих объектах с 600 до 1600 штук к концу текущего года, сообщают BitNovosti.

После резкого падения курса биткойна в конце 2018 года майнеры во всем мире ощутили сложности в работе, влияющие на рентабельность бизнеса по добыче криптовалюты. Но с тех пор данные проблемы были удачно скорректированы понижением вычислительной сложности в сети Биткойн.

«Бизнес-среда для майнеров становится все более агрессивной, но, тем не менее, майнеры все еще способны получать прибыль в данных условиях. Мы нацелены на значительную экспансию в 2019 году», - заявил генеральный директор местной майнинговой компании Ginco Mongol Йума Фурубайаши.