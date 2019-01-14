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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане растет число неплатежеспособных заёмщиков

CA-NEWS (TJ) - За последний год количество заёмщиков в Таджикистане выросло на 400 тыс человек и сегодня двое из каждых 10 жителей страны – получатели банковских кредитов.

Несмотря на высокие проценты по кредитам, многие люди вынуждены обращаться в банки, чтобы осуществить задуманное или поправить жизненную ситуацию, сообщает centralasian.org.

Гуланор Афгонова в течение полутора лет ежемесячно погашает кредит в размере 10 тыс сомони (более 1000 долларов), взятый в банке «Эсхата» на проведение свадьбы своего сына. По словам женщины, обойтись без кредита никак не получилось и сейчас 40% доходов семьи ежемесячно идет на его погашение.

​«Я брала кредит и для проведения свадьбы первого сына, потом – на хороший ремонт. А что делать? Зарплата невысокая, ее не хватает на осуществление всех планов. А возьмешь в долг у кого-нибудь, он может в любой момент прийти и потребовать назад свои деньги. Поэтому с этой точки зрения лучше взять кредит в банке, платишь ежемесячно конкретную сумму и так каждый месяц», - говорит собеседница.

​Исследование Кредитно-информационного бюро Таджикистана выявило, что большинство кредитов, полученных населением, являются потребительскими для решения социально-бытовых проблем. Манучехр Абдусамадзода, директор бюро, говорит, что большая часть заёмщиков – в возрасте от 25 до 40 лет.

Однако не все заемщики могут расплатиться с кредитом и лишаются своих квартир, а некоторые идут на суицид. Исследование немецкого Raiffeisen Вank International в 2017 году показало, что почти половина заемщиков в Таджикистане не смогли своевременно погасить кредиты.

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