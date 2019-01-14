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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы создадут цифровую карту сейсмического состояния жилых домов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы создают цифровую карту сейсмического состояния каждого жилого дома, сообщает "Хабар 24". Её разрабатывают местные архитекторы и градостроители.

Получить сведения горожане смогут, не выходя из дома. Информация о техническом состоянии домов алматинские архитекторы перевели в цифровой формат. Они создали электронные паспорта сооружений. Уже оцифровано более 10 тысяч объектов. Благодаря новым информационным технологиям время рассмотрения заявлений на перепланировку сократится в два раза. Благодаря цифровизации стало возможным получить и разрешительные документы на строительство, не выходя из дома – в онлайн-режиме.

"Нами уже разработано электронное получение архитектурно-планировочного задания. То есть человек, не выходя из своего дома, может подать заявление. Это заявление обрабатывается в самой системе: показывает на карте, где этот объект находится, может увидеть инженерные коммуникации, которые там находятся к этому объекту", - говорит руководитель управления архитектуры и градостроительства Алмасхан Ахмеджанов.

Добавим, что мегаполис полностью отсканирован при помощи современной аэрофотосъемки, создан 3D-генплан. Цифровая карта позволила перевести в онлайн режим многие процедуры, связанные с городской застройкой.

"С момента вообще всех реформ, которые озвучил Глава государства, произошёл очень большой эффект - начали упрощаться все разрешительные процедуры. Те компоненты, которые раньше находились разрозненно, на сегодняшний день уже скомпонованы в одном сервере", - отметил Ахмеджанов.

Он убеждён, что цифровая карта будет интересна и инвесторам.

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