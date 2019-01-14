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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские предприниматели представили новую шоколадную продукцию

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания Кабинета министров Туркменистана 11 января вице-премьер по торговле Чары Гылыджов представил Гурбангулы Бердымухамедову новую шоколадную продукцию, которую намереваются производить туркменские предприниматели, передает Хроника Туркменистана.

В 2018 году в стране было произведено более 38 тыс. тонн кондитерских изделий.

В 2019 году Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) увеличит производство сладостей на 13 тыс. 800 тонн в год. Излишки, как отмечается в статье, будут экспортироваться.

Для этих целей в Ахалском велаяте предлагается построить 3 предприятия.

В репортаже были показаны примеры новинок, которые начнут производить на новых заводах. Представленная продукция была схожа с известными брендами шоколадной продукции компаний России, Турции и США.

Например, шоколад «Акпамык» копирует известную продукцию российской компании «Красный октябрь» - шоколадную плитку «Аленка», 2-li lezzet и Almeni имитируют шоколадные батончики Twix американской компании Mars и Albeni турецкой Ülker. Шоколадная плитка «Köytendag» напоминает российский Alpen Gold.

Получили ли туркменские предприниматели лицензию на использование дизайна оригинальной продукции, не сообщается.

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