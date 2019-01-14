В Хорезме 11 семей отказываются переселяться из аварийного здания в заброшенную мечеть рядом с кладбищем

CA-NEWS (UZ) - В Хазараспском районе Хорезмской области Узбекистана семей, временно проживавших в бывшем здании военного комиссариата, начали выселять из аварийного жилья и размещать в заброшенную мечеть. Об этом сообщает centralasian.org.



Женщина, которая вместе с семьей жила в аварийном здании по улице «Нурли йул» в Хазараспском районе, говорит, что местные власти хотят разместить их в здании, которое в 90-х годах прошлого века служило мечетью и находится по соседству с кладбищем. "Внутрь мечети заносили гробы с покойниками и проводили похороны. Мы боимся жить в таком здании. Кроме того, по соседству с ним находится кладбище", – говорит собеседница.

Чиновник, представившийся сотрудником отдела капитального строительства администрации Хазараспского района, заявил, что здание, в которое хотят разместить людей, никогда не было зарегистрировано в качестве мечети.

– Оно находится на балансе райадминистрации в качестве недостроенного здания. Мы отремонтировали его и передали малоимущим семьям в качестве жилья. Здание, в котором до сегодняшнего дня проживали эти люди, ранее принадлежало военкомату. Однако оно находится в аварийном состоянии, поэтому мы были вынуждены выселить оттуда людей, – сказал представитель районной администрации.

​Еще один житель аварийного здания, расположенного в махалле «Шарафа Рашидова» в Хазараспском районе, говорит, что не желает жить рядом с кладбищем. Он жалуется, что местные власти отказались рассматривать его заявление о предоставлении ему одной из квартир образцового типа в центре района.

Однако, по словам сотрудника администрации Хазараспского района, два здания, которые в 90-х годах прошлого века были построены для использования в качестве мечети, отремонтированы властями в рамках государственной программы «Обод махалля» («Благоустроенная махалля»).

– Если люди, которые жили в аварийном здании и теперь не хотят переселяться в отремонтированные здания мечетей только из-за своего суеверия, то мы готовы предоставить им другое жилье. 9 января наши сотрудники встретились с жителями, которые жили в аварийном здании в махалле «Шарафа Рашидова» и объяснили, что они не могут оставаться в аварийном здании, – пояснил чиновник районной администрации.