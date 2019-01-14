Генпрокуратура Узбекистана: 23-летний мужчина повесился не из-за собрания в хокимияте

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура заявила, что собрание хокимията Касансайского района Наманганской области не послужило толчком к самоубийству 23-летнего мужчины в селе Кокимбой данного района.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Генеральная прокуратура, что на заседании покойный Ш. А. никак не упоминался в высказываемых претензиях и по словам его родителей, он пришел с собрания в хорошем настроении. Родителям не известны мотивы самоубийства сына.

Ранее сообщалось о том, что 9 января в коровнике своего дома был найден повешенным 23-летний мужчина из села Кокимбой Касансайского района Наманганской области.

По словам жителей села, в тот день, когда молодой человек был найден повешенным, фермер участвовал на собрании в райадминистрации вместо своего отца.

В Районном отделе внутренних дел сообщили, что собрание не является причиной самоубийства молодого человека, и что районная прокуратура расследует инцидент.