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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане законодательно запретят принудительный труд учителей

CA-NEWS (UZ) - В ближайшее время в Узбекистане планируют на законодательном уровне запретить привлечение учителей к принудительному труду, удерживать с их зарплат деньги на различные выплаты, включая принудительную подписку на газеты и журналы.

Это требование изложено в законопроекте «О статусе учителя», разработанном Министерством народного образования.

Согласно проекту закона, опубликованному 11 января текущего года на портале обсуждения нормативных актов, документ определяет статус учителей, принципы педагогической деятельности, а также систему повышения квалификации студентов. Кроме того, закон позволит закрепить гарантии защиты чести и достоинства преподавателей.

Как отмечается в законопроекте, будет запрещено привлекать педагогов к принудительному труду, в том числе для благоустройства и озеленения территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, на сезонные работы в сельском хозяйстве.

Родители больше не смогут необоснованно вмешиваться в профессиональные обязанности учителя.

Законопроект также предусматривает права учителей на социальную защиту и индивидуальную педагогическую деятельность.

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