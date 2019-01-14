В Монголии будет запущена платежная система «блокчейн»

CA-NEWS (MNG) - Администрация города Улан-Батора согласилась сотрудничать с южнокорейской блокчейн-компанией «Terra», чтобы в итоге заменить текущие способы оплаты счетов за коммунальные услуги и государственные субсидии на Terra stablecoin, передает ARD.

Пилотная программа будет запущена в течение ближайших 6 месяцев и стартует в городе Налайх, округе Улан-Батора, а затем распространится и на всю столицу Монголии. Программа в Улан-Баторе позволит совершать как одноранговые, так и мобильные платежи.

Terra - это проект stablecoin, соучредителем которого является Даниэль Шин, создатель южнокорейской торговой площадки Ticket Monster. В августе 2018 года проект stablecoin завершил раунд финансирования в размере $32 млн с участием компаний Binance Labs, OKEx и Huobi Capital, а также Polychain Capital.

Terra - это блокчейн-компания, которая стремится создать платежную систему, основанную на стабильной цене криптовалюты.

Еще прошлой осенью Банк Монголии дал разрешение крупнейшему оператору мобильной связи Монголии выпускать собственную цифровую валюту. Проект stablecoin, в ноябре 2018 года уже сотрудничал с южнокорейской компанией по обмену сообщениями KakaoTalk.

Партнерство с Монголией направлено на развитие платежной системы на основе блокчейна и создание экосистемы блокчейна, которая позволила бы большому количеству людей пользоваться ее услугами.

«Мы верим, что эта пилотная программа с Terra изменит порядок ежедневных платежей жителей города Налайх», - сказал Раднаабазар Чойжинсамбуу, губернатор района Налайх столицы Монголии. «Это будет способствовать развитию и обогащению национальной инфраструктуры цифровых платежей, одновременно создавая новую онлайн-платформу для простого обмена информацией и предлагая отличные возможности для связи с нашими гражданами с помощью передовых технологий».

Столица Монголии заняла свое место в быстро растущем списке партнеров Terra, среди которых TicketMonster, Baemin из Южной Кореи, Carousell из Сингапура и Tiki из Вьетнама.