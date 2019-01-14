В Узбекистане мужчину, избившего сотрудника ДПС, посадили на 3,5 года

CA-NEWS (UZ) - В сети интернет распространилась видеозапись, на которой засняты противоправные действия водителя в отношении инспектора ДПС, остановившего его за нарушение ПДД. Пресс - служба ГУВД сообщила, что события, заснятые в данном видео, произошли в январе 2017 года, передает uz24.uz.



18 января 2017 года водитель Маъруфжон А. был остановлен инспектором ДПС на перекрестке улиц Мустакиллик и Шахрисабз за несоблюдения водителем правил пользования ремнем безопасности. В ходе проверки выяснилось, что водитель не имел при себе документов, необходимые для управления транспортным средством. Желая избежать наказания, водитель стал оказывать яростное сопротивление представителю правоохранительных органов и нанес ему телесные повреждения.

Суд по уголовным делам Мирзо-Улугбекского района столицы признал Маъруфжона А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 219 часть 2 («Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг»), 277 часть 3 пункт «г» («Хулиганство») Уголовного кодекса Республики Узбекистан и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.