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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иерусалим объявлен столицей исламской культуры - 2019

CA-NEWS (CA) - Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила Иерусалим Столицей исламской культуры 2019 года, сообщил гендиректор организации Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри на пресс-конференции в Рабате.

По словам Тувейджри, запущена комплексная программа по усилению поддержки международного сообщества и мусульманских стран в вопросе сохранения культурного наследия Иерусалима, передает Anadolu.

Тувейджри призвал структуры стран-членов организации поддержать инициативу ИСЕСКО
путем реализации проектов и культурных программ по повышению осведомленности о культурном наследии исламского мира, в том числе, по охране наследия в спорных регионах.

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