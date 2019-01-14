Иерусалим объявлен столицей исламской культуры - 2019

CA-NEWS (CA) - Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила Иерусалим Столицей исламской культуры 2019 года, сообщил гендиректор организации Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри на пресс-конференции в Рабате.

По словам Тувейджри, запущена комплексная программа по усилению поддержки международного сообщества и мусульманских стран в вопросе сохранения культурного наследия Иерусалима, передает Anadolu.

Тувейджри призвал структуры стран-членов организации поддержать инициативу ИСЕСКО

путем реализации проектов и культурных программ по повышению осведомленности о культурном наследии исламского мира, в том числе, по охране наследия в спорных регионах.