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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос на 62%

CA-NEWS (UZ) - Главы МИД Таджикистана и Узбекистана рассмотрели предложения по дальнейшему увеличению товарооборота между странами и обсудили расширение номенклатуры поставок, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудили увеличение товарооборота между странами. Беседа сторон прошла накануне в Самарканде в преддверии первой министерской встречи Диалога "Индия – Центральная Азия" с участием Афганистана.

"Подчеркивалось, что в Узбекистане и Таджикистане придается особое значение расширению взаимной торговли, которая за 11 месяцев прошлого года выросла на 62 процента по отношению к аналогичному периоду 2017 года", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время встречи Мухриддин и Камилов рассмотрели предложения по дальнейшему увеличению двустороннего товарооборота, а также обсудили расширение номенклатуры поставок.

Стороны подчеркнули, что состоявшиеся в 2018 году визиты открыли новую главу в таджико-узбекских отношениях.

Также министры иностранных дел Таджикистана и Узбекистана обговорили совместные мероприятия на 2019 год.


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