Сотрудники ФСБ России выдворили в Узбекистан сторонника террористов

CA-NEWS (UZ) - В прошедшие выходные сотрудники ФСБ РФ препроводили в аэропорт Курумоч, на самолет до Узбекистана, 32-летнего иностранца, который нарушил миграционное законодательство РФ. Силовики выяснили, что он собирался отправиться в Сирию, чтобы помогать террористам. Своей вины мужчина не отрицал.

— Мужчина хотел принять участие в деятельности международной террористической организации «Аль-Каида», которая запрещена в РФ. В Самарскую область он приехал незаконно, за что его выдворили из страны. Теперь под контроль мужчину возьмет национальная спецслужба Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности, — сообщили в УФСБ России по Самарской области.

В конце прошлого года силовики выслали из Самарской области 56 иностранцев, которые находились в регионе нелегально и читали запрещенную литературу. Среди них 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он разместил в соцсетях материалы, оправдывающие деятельность террористов. Также мужчина призывал поддержать эту структуру.