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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан уверен, что строительство газопровода ТАПИ поспособствует миру в Афганистане

CA-NEWS (TM) - Строительство газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан - Индия» (ТАПИ) имеет важное значение для мирного урегулирования в Афганистане. Такое мнение в ходе первой министерской встречи диалога «Индия - Центральная Азия» с участием Афганистана в Самарканде высказал вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, передает Хроника Туркменистана.

«Проект ТАПИ создаст предпосылки для поддержания стабильности в Афганистане, создаст только в самом Афганистане 12 тыс. рабочих мест, обеспечит ежегодное поступление в государственную казну около $1 млрд», - сказал Мередов.

Участники Самаркандской встречи, начавшейся 13 января, обсуждают перспективы сотрудничества в области развития транспорта и логистики, привлечения в промышленность, энергетику, медицину, фармацевтику инвестиций, инноваций и технологий, а также вопросы взаимодействия в сферах культуры, науки, образования и туризма.

В форуме в Самарканде принимают участие главы внешнеполитических ведомств Индии – Сушма Сварадж, Кыргызстана – Чингиз Айдарбеков, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов, Узбекистана – Абдулазиз Камилов, Казахстана – Бейбут Атамкулов и Афганистана – Салахуддин Раббани.

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