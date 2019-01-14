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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

CA-NEWS (CA) - Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян, сообщает АМИ.

10 декабря прошлого года блок Пашиняна "Мой шаг" на парламентких выборах получил 70,44% голосов. По Конституции Армении, получившее парламентское большинство партия выдвигает своего кандидата на пост главы правительства. Затем президент подписывает указ о назначении.

Никол Пашинян уже занимал пост премьер-министра. 8 мая 2018 года после "бархатной революции", лидером которой был Пашинян, Национальное собрание Армении избрало его главой правительства.

16 октября прошлого года Никол Пашинян подал в отставку, что было необходимо для скорейшего роспуска Национального собрания и проведения досрочных парламентских выборов. С тех пор он был исполняющим обязанности премьер-министра Армении.

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