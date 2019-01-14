Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией. В центре внимания – средства из стран бывшего СССР

CA-NEWS (CA) - В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Wlelle со ссылкой на сообщение британского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 января.

Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в ее состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays. «Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы «грязными» деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан», - подчеркнул Джавид.

Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.

Особое внимание

Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии, передает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники. По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления в общем объеме, равном 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).

Напомним, в октябре 2018 года Британия обязала жену экс-главы Международного банка Азербайджана, фигурировавшего в скандале с пенсионными вкладами казахстанцев, объяснить происхождение её богатства. За 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, иногда она тратила по 150 тысяч фунтов стерлингов за день ($190 тыс.).