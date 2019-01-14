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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Снимок куриного яйца побил мировой рекорд по числу лайков в Instagram

CA-NEWS (CA) - Фотография куриного яйца побила мировой рекорд по количеству лайков в Instagram. Спустя десять дней после публикации снимок собрал 24 млн лайков, пишет TJournal.

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Публикация от EGG GANG (@world_record_egg) 4 Янв 2019 в 9:05 PST

Неизвестно, как фотография яйца могла набрать столько лайков. Для аккаунта World Record Egg это был первый снимок.

Кайли Дженнер отреагировала на ситуацию у себя в «Инстаграме». Она опубликовала видеозапись, на которой раскалывает яйцо на асфальте. Ролик набрал больше 11 млн просмотров.

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Take that little egg

Публикация от Kylie (@kyliejenner)13 Янв 2019 в 6:04 PST

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