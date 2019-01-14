Снимок куриного яйца побил мировой рекорд по числу лайков в Instagram

CA-NEWS (CA) - Фотография куриного яйца побила мировой рекорд по количеству лайков в Instagram. Спустя десять дней после публикации снимок собрал 24 млн лайков, пишет TJournal.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGG GANG (@world_record_egg) 4 Янв 2019 в 9:05 PST

Неизвестно, как фотография яйца могла набрать столько лайков. Для аккаунта World Record Egg это был первый снимок.

Кайли Дженнер отреагировала на ситуацию у себя в «Инстаграме». Она опубликовала видеозапись, на которой раскалывает яйцо на асфальте. Ролик набрал больше 11 млн просмотров.