Снимок куриного яйца побил мировой рекорд по числу лайков в Instagram
- Азия и мир, общество
- 15:27, 14 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Фотография куриного яйца побила мировой рекорд по количеству лайков в Instagram. Спустя десять дней после публикации снимок собрал 24 млн лайков, пишет TJournal.
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Неизвестно, как фотография яйца могла набрать столько лайков. Для аккаунта World Record Egg это был первый снимок.
Кайли Дженнер отреагировала на ситуацию у себя в «Инстаграме». Она опубликовала видеозапись, на которой раскалывает яйцо на асфальте. Ролик набрал больше 11 млн просмотров.
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