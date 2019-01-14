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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии найдена крышка гробницы времен Хунну

CA-NEWS (MNG) - Жителями города Дархан во время копки ямы для туалета был обнаружен древний предмет, напоминающий конусообразную крышку, сообщает ARD.

Сотрудники музея Дархан-Уул, к которым впоследствии обратились жители, разместили предмет в музее и начали исследовательскую работу.

Монгольские палеонтологи и археологи утверждают, что находка принадлежит ко времени Хунну и является крышкой гробницы. Известно, что предки монголов изготавливали именно такие крышки для гробниц.

Внутри найденной крышки были обнаружены следы сажи и дыма от можжевельника, который до сих пор используется монголами для религиозных ритуалов.

В настоящее время ведутся восстановительные работы находки в Улан-Баторе. Директор музея, исследователь и профессор Д.Жамбалдорж сказал, что после восстановительных работ найденный артефакт станет экспонатом музея Дархана.

В этом музее, называемом также «Традиционным музеем народного искусства», находятся коллекции археологических находок, традиционной одежды, религиозных экспонатов и чучел животных.

Дархан (в переводе с монг. «кузнец») - третий по величине город Монголии и административный центр аймака Дархан-Уул. Численность его населения составляет 74 тыс. 738 жителей (на 2010 год).

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