В детской больнице Астаны у младенца развилась гангрена ноги. Родители винят врачей

CA-NEWS (KZ) - Жительница Тараза Таншолпан Бейсенбекова в декабре 2018 года привезла 11-месячную дочь Айзию Анвар на лечение в Астану. У девочки порок сердца. Ей должны были сделать плановую операцию в Национальном научном кардиохирургическом центре. Но ребёнок заболел пневмонией. Его направили на лечение в городскую детскую больницу №1. Там девочка и получила осложнения, сообщает informburo.kz.



"Медсестра ставила катетер на ногу. Он стоял примерно два-три дня. Потом я увидела отёк, синяк. Сказала об этом медсестре. Его убрали. Обратилась к заведующей отделением, заместителю главного врача. Они делали семь дней компресс. Говорили: "Ничего страшного, это пройдёт". 1 января направили во вторую детскую больницу, там мы лежали два дня. Потом нас перевели в Центр материнства и детства. У нас претензии к первой детской больнице. Они и пневмонию нам запустили", – рассказала Таншолпан Бейсенбекова.

О своей проблеме она написала в Facebook, прикрепив фотографии ноги дочери. Во второй городской больнице Таншолпан Бейсенбековой сообщили, что ногу девочке могут ампутировать.

Заведующий отделением ортопедии №1 Национального центра материнства и детства Болат Абикенов на пресс-конференции сообщил, что у девочки сухая гангрена. Но ставить вопрос об ампутации стопы или пальцев ног пока преждевременно. Девочка сейчас находится в отделении реанимации.

"Чётких показаний для удаления той или иной части... (вопрос. – Авт.) ещё остаётся открытым. На сегодня актуальным остаётся общий соматический статус, на первый план выходят порок сердца, связанная с этим пневмония, неврологический статус. Учитывая, что соматический статус выходит на первый план, мы ежедневно проводим консилиум в составе кардиохирургов, ангиохирургов, реаниматологов и узких специалистов. На сегодня получена незначительная динамика в местном статусе, уменьшился отёк стопы, изменился цвет окраски кожи на данном участке. Отмечается незначительная динамика. У нас в центре делается всё, чтобы сохранить и жизнь, и конечность. Это называется сухая гангрена", – сказал он.

Заместитель руководителя общественного здравоохранения Алия Рустемова отметила, что катетер установили для введения лекарственных препаратов. После его удаления врачи провели консервативное лечение.

"Осложнение в области стопы наступило вследствие имеющейся у ребёнка сердечной патологии, при которой часто образуется тромбоз артерий. Из-за этого в стопу больного перестала поступать кровь. После удаления катетера было проведено консервативное лечение, которое не дало положительных результатов. Неоднократно проводились консилиумы с участием кафедральных работников медицинского университета Астаны, сотрудников Национального научного центра материнства и детства. В настоящее время ребёнок находится на лечении в Центре материнства и детства. Операция на сердце отложена, так как на фоне пневмонии есть строгие противопоказания к оперативному вмешательству", – сказала Алия Рустемова.

По её словам, девочке могли назначить приём лекарств перорально, но тогда бы не удалось добиться большего эффекта от препаратов.

"Таблетка не будет иметь эффекта, как от внутривенного введения. Ребёнок поступает в крайне тяжёлом состоянии с пневмонией с выраженной дыхательной недостаточностью. Ребёнку было тяжело дышать. Плюс пневмония на фоне порока сердца. Проводилась антикоагулянтная терапия (терапия венозных тромбоэмболических осложнений. – Авт.). Когда ставится катетер в вену, это контролируется. Обязательно проверяется катетер на состояние, реакция местная, и проверяется работоспособность катетера", – добавила Алия Рустемова.

Заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и анестезиологии медицинского университета Астаны Нурила Малтабарова отметила, что тромбообразование могло произойти не в момент установки катетера.

"Сам порок изначально и приводит к развитию тромбов, от этого никуда не денешься. Родители не имеют медицинского образования, поэтому они могут говорить, что катетер привёл к образованию тромба. Ещё раз повторимся, что тромб в артерии, катетер стоял в вене. Поэтому говорить о том, что именно катетер привёл к этому развитию осложнения, не совсем правильно и неграмотно. Это однозначно не причина – установка катетера", – сказала Нурила Малтабарова.

В Центре материнства и детства пока не дают прогнозов. Врачи отмечают незначительную положительную динамику. В центре подчеркнули, что делают всё возможное, чтобы сохранить девочке жизнь и ногу.