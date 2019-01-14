Главой Хатлонской области назначен Курбон Хакимзода

CA-NEWS (TJ) - Курбон Хакимзода назначен главой Хатлонской области. Указ об этом 14 января подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает радио Озоди.

Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали освобожден от должности председателя Хатлонской области в связи с переходом на другую работу. Как стало известно, бывший глава Хатлона назначен председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.

Ранее Курбон Хакимзода работал в должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана. Его кресло занял Ходжазода Орифа Ашури.

Давлатшо Гулмахмадзода занимал должность председателя Хатлонской области - самого крупного региона Таджикистана, с февраля 2014 года. Ранее он работал главой города Турсунзаде.

14 января глава Таджикистана также освободил Джонона Шерали Сайдамира от должности посла Таджикистана в Исламской Республике Пакистан и по совместительству посла Таджикистана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка в связи с переходом на другую работу.

Назирмад Ализода покинул пост посла Таджикистана в Республике Казахстан и по совместительству посла страны в Монголии. Руководителем дипмиссии Таджикистана в Казахстане назначен Хайрулло Ибодзода.

Глава Таджикистана также назначил посла Таджикистана в Беларуси Махмадшарифа Хакдода послом в Литовской Республике по совместительству.