В пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

CA-NEWS (KZ) - В 5 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает «Хабар 24».

По данным Казгидромет в Костанайской области 13 января ожидается туман, метель и ветер до 20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области синоптики предупреждают о низовой метели и тумане. Ветер 15-20 м в секунду с порывами до 23-28 м в секунду.

В Мангистауской области синоптики предупреждают о тумане.

В Кызылординской области 13-15 января сохраняются туман и гололед. 15 января ожидается ветер 15-20 м в секунду.

В Актюбинской области ожидается местами низовая метель, гололед, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Отмечается, что из-за погодных условий закрыты участки дорог в ЗКО и Алматинской области.

Так, из-за сильной метели закрыто движение на автодороге областного значения в Западном Казахстане Таскала - Аккурай - Болашак (0-157 километр), Барбастау - Акжайык - Индер (0-307 километр) для всех видов автотранспорта. В Алматинской области из-за плохой видимости закрыто движение на участке автодороги Талдыкорган - Капал (0-45 километр).

Спасатели просят жителей воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.