Правозащитники ООН призвали власти Пакистана отменить смертную казнь заключенного с психическим расстройством

CA-NEWS (CA) - Эксперты ООН по правам человека призвали власти Пакистана отменить смертную казнь Хизара Хайята, страдающего психическим заболеванием. Приведение приговора в исполнение запланировано на вторник, 15 января. Об этом пишут Новости ООН.

Хайят - бывший полицеский, который был приговорен к высшей мере наказания в 2003 году - его обвинили в убийстве коллеги. Уже после суда у него было диагностировано психическое заболевание, однако во время слушаний его состояние никак не учитывалось. Кроме того, в суде не выступил ни один свидетель со стороны защиты, и не было представлено никаких улик или доказательств вины Хайята, подчеркивают правозащитники.

Осужденный сидит в тюрьме уже 15 лет. Из-за его заболевания на него неоднократно нападали другие заключенные. В результате Хайята в 2012 году перевели в одиночную камеру.

«Применение высшей меры наказания в отношении людей с психическими расстройствами - очевидное нарушение международных обязательств Пакистана», - заявили эксперты ООН. Ранее против казни Хайята выступили члены Комиссии по правам человека в самом Пакистане, однако окружной судья в Лахоре проигнорировал решение комиссии и выдал ордер на немедленное приведение приговора в исполнение.

«Мы шокированы тем, что приказ был издан всего через несколько недель после того, как Комиссия по правам человека издала указ о приостановлении(приведения в исполнение смертного приговора), - сказали эксперты. - Применение смертной казни в данных обстоятельствах незаконно и равносильно внесудебной расправе».

Правозащитники также отметили, что отсутствие необходимой медицинской помощи в местах отбывания наказания может рассматриваться, как дискриминация и жестокое обращение с заключенными. Вопрос о правомерности применения высшей меры наказания в отношении людей с психическими расстройствами сейчас рассматривается Верховным судом Пакистана.