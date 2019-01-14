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  14 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане отменяют штраф за возврат дешевого билета на поезд

CA-NEWS (KZ) - АО «Пассажирские перевозки» отменяет штраф за возврат проездного билета, передает «Казинформ».

С целью дифференциации категорий билетов в зависимости от стоимости, с 15 января текущего года АО (акционерное общество) «Пассажирские перевозки» отменяет штраф в размере 1 000 тенге (около $3) за возврат проездных билетов. Штраф отменяется только за билеты с номинальной стоимостью до 3 500 тенге (около $10). Данная мера была принята после проведенной обработки и анализа поступающих обращений со стороны пассажиров.

При этом, в соответствии с пунктом №255 «Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом Казахстана», утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию от 30 апреля 2015 года (№545), билеты стоимостью свыше 3 500 тенге при возврате облагаются комиссионным сбором в размере 1 000 тенге (около $3).

«Данная мера была принята с целью борьбы с незаконной перепродажей билетов. АО «Пассажирские перевозки» будет продолжать работу по вышеуказанным направлениям с целью улучшения сервиса и удовлетворения потребностей пассажиров», - рассказали в компании.

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