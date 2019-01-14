Жилье в Душанбе немного подорожало

CA-NEWS (TJ) - Стоимость жилья в городе Душанбе, столице Таджикистана, особенно в центральной части города немного повысилась, сообщает Авеста.



По данным Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ, за последние два года цены на жилье в столице практически оставались неизменными. В частности, один квадратный метр жилья в центральной части города Душанбе, в среднем составлял $626, а на периферии в пределах $350-400.

В настоящее время, согласно данным некоторых рекламных агентств по недвижимости, наблюдается рост цен на жилье в столице. Эти изменения больше всего наблюдаются в районах ближе к центральной части города.

К примеру, если 6 месяцев назад в указанных районах стоимость одного кв. метра жилья составляла $400-500, то сейчас этот показатель достиг $500-600. Такие же ценовые изменения можно наблюдать в центре города, где рост, в среднем составляет $100 за один квадратный метр. Теперь в центральной части города квадратный метр жилья, в среднем составляет $750-800.

Между тем пока не известны причины роста цен на жилье. Основными покупателями жиля, являются трудовые мигранты, однако в результате мирового финансового кризиса их доход в странах пребывания в разы снизился.

В то же время, на рынке недвижимости количество предложений превышает спрос. Много предложений из вторичного рынка жилья. Также чаще всего, встречаются предложения по обмену квартир.

Напомним, что несколько лет назад один квадратный метр жилья в центральной части города Душанбе, в среднем достигал $1,3 тыс. Этот показатель на периферии составлял, в среднем $800.

Согласно данным Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ, за 11 месяцев 2018 года в стране сдано в эксплуатацию более 941,6 тыс. кв. метров жилья.