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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Белый дом опроверг слухи о выдвижении Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка
Предыстория: Иванка Трамп стала кандидатом на пост главы Всемирного банка

CA-NEWS (CA) - Дочь и советник президента США Иванка Трамп не является кандидатом на пост главы Всемирного банка, заявили в Белом доме, сообщает Politico.

Ранее Financial Times сообщила, что кандидатура Иванки Трамп рассматривается в качестве одной из возможных на должность главы банка. Но заместитель директора по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто заявила, что это сообщение является ложным.

Представительница Белого дома уточнила, что министр финансов Стивен Мнучин и исполняющий обязанности главы администрации Мик Малвани действительно попросили Иванку Трамп помочь в процессе выдвижения кандидатов от США, поскольку она тесно сотрудничает с руководством Всемирного банка в течение последних двух лет.

Действующий глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Временно исполняющим обязанности главы Всемирного банка станет главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

Всемирный банк намерен закончить рассмотрение кандидатур на пост президента до середины февраля и утвердить кого-то на эту должность до середины апреля.

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