В Кабуле произошел взрыв в районе комплекса для иностранцев: пострадали не менее 90 человек

CA-NEWS (CA) - В Кабуле в районе комплекса Green Village вечером 14 января взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой, сообщает Tolonews.

Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 -- near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z — TOLOnews (@TOLOnews) 14 января 2019 г.

Местные СМИ отмечают, что комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы.