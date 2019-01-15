В Кабуле произошел взрыв в районе комплекса для иностранцев: пострадали не менее 90 человек

- Азия и мир, происшествия
- 8:37, 15 января 2019
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CA-NEWS (CA) - В Кабуле в районе комплекса Green Village вечером 14 января взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой, сообщает Tolonews.
Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 -- near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z— TOLOnews (@TOLOnews) 14 января 2019 г.
Местные СМИ отмечают, что комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы.
СМИ отмечали, что рядом с эти комплексом расположены жилые здания.
Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.