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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кабуле произошел взрыв в районе комплекса для иностранцев: пострадали не менее 90 человек

CA-NEWS (CA) - В Кабуле в районе комплекса Green Village вечером 14 января взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой, сообщает Tolonews.

Местные СМИ отмечают, что комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы.

СМИ отмечали, что рядом с эти комплексом расположены жилые здания.

Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

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