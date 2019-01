В Кабуле произошел взрыв в районе комплекса для иностранцев: пострадали не менее 90 человек

CA-NEWS (CA) - В Кабуле в районе комплекса Green Village вечером 14 января взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой, сообщает Tolonews.

Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 -- near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z