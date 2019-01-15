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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Карагандинской области по WhatsApp распространяли видео развращения маленькой девочки

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области по WhatsApp распространяли видеозапись развращения маленькой девочки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, 14 января при мониторинге социальных сетей в мессенджере WhatsApp выявлен факт пересылки видеозаписи о развращении малолетней девочки. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования отдела полиции города Балхаша по части 1 статьи 124 УК.

"В ходе следствия полицейскими установлен и задержан 44-летний житель города, который состоит на психиатрическом учете с диагнозом "умеренная умственная отсталость". Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы", - уточнили в полиции.

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