Подозреваемого в убийстве и изнасиловании 17-летней выпускницы оправдали в Уральске

CA-NEWS (KZ) - В Уральске суд присяжных посчитал недоказанной вину Асхата Темирбаева, который обвинялся в убийстве и изнасиловании 17-летней выпускницы Даны Темиргалиевой. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда, сообщает Nur.kz.



Родители погибшей заявили, что не верят в невиновность Темирбаева, так как во время предварительного следствия 20-летний подозреваемый дал признательные показания.

"Сначала подсудимый во всём признался, но позже заявил, что на него было оказано давление. Он заявил, что виделся с Даной в эту ночь, но не убивал", – сказал адвокат потерпевшей стороны Упагали Байбулатов.

Асхат Темирбаев также обвинялся в совершении кражи и насильственных действиях сексуального характера. Но присяжные заседатели посчитали его вину недоказанной.

"Моя дочь мечтала учиться в университете. Это жестокое убийство. Сейчас подозреваемый находится на свободе. Где справедливость?" – сказал отец девушки Ербол Утегалиев.

Напомним, что в ночь на 28 июля 2018 года в селе Дарьинское Зеленовского района ЗКО была убита 17-летняя выпускница местной школы. Полицейские уже на следующее утро задержали 20-летнего знакомого девушки Асхата Темирбаева. В полиции заявили, что преступник дал признательные показания. Одной из причин убийства был назван разрыв отношений.

Позже полицейские подтвердили факт изнасилования.

Сейчас потерпевшая сторона подала апелляцию на вердикт присяжных. Они требуют найти виновного в жестоком преступлении и наказать его по всей строгости закона.