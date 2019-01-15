Никто не хотел уступать. Прокуратура ГБАО расследует ЧП в Хороге

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области начала проверку по факту происшествия в Хороге, в ходе которого местный житель Наврас Худоёров был ранен пулей из пневматического оружия. Инцидент произошел 13 января.

Как сообщили Радио Озоди в пресс-центре МВД Таджикистана, в ходе небольшой стычки с молодыми жителями Хорога сотрудники ОМОН были вынуждены использовать пневматическое оружие. «Один из местных жителей ранен, он находится в больнице», - сообщили в правоохранительном ведомстве. В МВД РТ заявили, что в настоящее время начато расследование в отношении лиц, которые угрожали стражам порядка. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ифтихор Худоёров, отец Навраса Худоёрова 14 января подтвердил, что в ходе стычки с ОМОН его сын был ранен и сейчас находится в больнице. По его словам, инцидент произошел у него на глазах, так как он сидел на машине рядом с сыном.

«Мы на машине поднимались верх по дороге, вдруг на дороге появилась машина с омоновцами. Дорога была узкой, никто не хотел уступать. Началась словесная перепалка. Омоновцы остановили нашу машину и потребовали документы. Получив документы, бросили их на заднее сидение и попытались арестовать моего сына. Наврас сказал, что давайте поговорим, но сотрудники милиции начали стрельбу из пневматического пистолета»,- рассказал Ифтихор Худоёров.

По его словам, вечером 13 января к нему домой пришли следователи и задали несколько вопросов по поводу инцидента. Ифтихор Худоёров – бывший сотрудник милиции, он сейчас работает в одном из банков Хорога.

Видео об инциденте у недостроенного дома в Хороге было выложено в сети. В комментариях к видеосюжете говорится, что молодые хорогчане собрались после того, как сотрудники ОМОН остановили на дороге машину одного из местных жителей.

Саидбек Давлатбеков, главврач хорогской горбольницы сообщил, что состояние здоровья раненого Навраса Худорова нормальное.

Напомним, в начале месяца в Хороге был задержан 54-летний Тохир Мамадбокирова, брат одного из неформальных лидеров региона Мамадбокира Мамадбокирова. По информации МВД Таджикистана, Тохир Мамадбокиров не подчинился законным требованиям сотрудников милиции, грубил и оскорблял их. «Он ездил по городу на автомашине Мерседес с тонированными стеклами. После инцидента он был задержан. Его машина отправлена на штрафстоянку», - сообщили в пресс-центре МВД 4 января.