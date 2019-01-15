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  15 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР предоставит «Узбекэнерго» кредиты на сумму до $240 млн

CA-NEWS (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Узбекистану кредит на сумму $240 млн. под государственную гарантию. Это самый крупный кредит банка на данный момент. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Полученные средства будут направлены на строительство на Талимарджанской теплоэлектростанции (ТЭС) парогазовых установок с комбинированным циклом мощностью минимум 900 МВт, а также создание сопутствующей инфраструктуры. Оставшуюся часть проекта строительства на Талимарджанской ТЭС профинансируют совместно Азиатский банк развития и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

Как сообщается, проект поможет повысить эффективность и надежность энергоснабжения в Узбекистане и будет способствовать решению задачи по созданию новых мощностей для производства электроэнергии.

Обеспечение бесперебойного и устойчивого энергоснабжения остается главной проблемой в регионе.

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