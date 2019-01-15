Снят с рейсов второй Dreamliner «Узбекистон хаво йуллари», купленный за $200 миллионов

CA-NEWS (UZ) - Boeing 787-8 Dreamliner, принадлежащий Национальной авиакомпании (НАК) Uzbekistan Airways, приземлившись в Дубае 11 января, был снят с рейса, сообщает centralasian.org.

Сообщения источников в НАК, хорошо осведомлённых в сложившейся ситуации о том, что с 11 января Dreamliner снят с рейсов, подтверждают данные независимых сайтов, которые позволяют отследить полет самолета онлайн в реальном времени.

Лайнер с регистрационным номером UK-78701, является вторым Dreamlinerом НАК, вышедшим из строя за последние месяцы.

«В пятницу Dreamliner, с регистрационным номером UK-78701, сразу после приземления был доставлен в ангар. В моторе лайнера также были обнаружены стружки. Другой дримлайнер с номером UK-78702 всё ещё находится в Амстердаме, где ему планируют заменить двигатель. А дримлайнер UK-78701 снят с расписания рейсов. В таком порядке и третий Dreamliner скоро будет снят», - сказал специалист из узбекской авиации.

Эту новость также подтвердил независимый сайт flightradar24.com, отслеживающий полеты. Данные мониторинга полета показывают, что Boeing 787-8 (UK-78701), впервые вышедший в рейс 13 июля 2017 года, 11 января поднялся в воздух. После этой даты он не совершил ни одного рейса.

Два из трех Dreamlinerов Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» были сняты с рейсов после двух лет эксплуатации. По словам источников, это доказывает то, что руководство компании не понимает серьезности ситуации.

По словам источника, попадание в двигатель стружек и повреждение его лопастей, может вывести из строя второй двигатель дримлайнера и во время полета могут отказать сразу оба двигателя.

НАК заказал четыре самолета Dreamliner, считающихся самыми дорогими самолетами в мире (стоимость в 2018 году составляла 239 миллионов долларов - прим.ред.).

Два из них были доставлены в Ташкент в конце 2016 года и эксплуатировались в 2017 году, а третий Dreamliner вылетел в Ташкент в мае 2018 года к концу визита Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты.