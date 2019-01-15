Мэр Гданьска скончался в больнице после покушения

CA-NEWS (CA) - Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом во время благотворительного концерта, скончался в больнице, сообщает Би-Би-Си.



Вечером в воскресенье, 13 января неизвестный мужчина выбежал на сцену в разгар концерта и на глазах у сотен человек несколько раз ударил политика ножом. Он кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

Мэра с тяжелейшем состоянии срочно доставили в больницу. За время операции, которая продолжалась пять часов, ему перелили 41 порцию крови.

По словам врачей, 53-летний Адамович получил ранения в сердце и брюшную полость.

Полиция задержала подозреваемого в нападении - 27-летнего местного жителя, который недавно вышел из тюрьмы.

Полицейские пытаются выяснить, как злоумышленнику удалось так близко подойти к мэру во время концерта. По некоторым данным, нападавший воспользовался журналистским удостоверением, чтобы попасть на сцену.

На любительских видеокадрах видно, как после нападения мужчина несколько секунд ходил по сцене с поднятыми руками, после чего взял микрофон и сказал, что сидел в тюрьме, и что он невиновен.

Он также прокричал: "Адамович умер!" и добавил, что в тюрьме подвергался пыткам.

По его словам, он попал в тюрьму при прежнем правительстве, когда правящей партией была "Гражданская платформа", где в прошлом состоял и Адамович.

Адамович управлял Гданьском 20 лет. На местных выборах 2018 года он получил 65% голосов. Либеральный политик, он выступал за права меньшинств.

Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский назвал нападение "актом необъяснимого варварства".