Власти Туркменистана ведут учет резервистов. С афганской территории границы скопились боевики

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в настоящее время власти страны осуществляют учет резервистов. Вместе с тем, почти вся сопредельная территория афганско-туркменской границы находится в руках боевиков, сообщает Азатлык.

«Ведётся учёт запасников. Во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям», - сообщил 14 января Азатлыку источник в Министерстве обороны Туркменистана.

Отмечается, что учет военнослужащих в запасе связан с неспокойной обстановкой на границе с Афганистаном, начиная от Керки в Лебапе до Тагтабазара и Серхатабада в Мары.

По данным Азатлыка, учёт резервистов осуществляется также методом обхода жилых домов.

«Учёт ведётся подворовым обходом, в некоторых случаях, если человека нет на месте, оставляют повестку, с требованием явиться в военкомат и встать на учёт. У них спрашивают, в каком состоянии здоровье, болеет ли чем-нибудь, что может препятствовать ведению военной службы. Есть случаи, когда допрашивают и родственников», - сообщает Азатлык. Среди местного населения в Мары и Лебапе распространены предположения, что это связано с наступлением движения «Талибан» на приграничные районы Афганистана, а также с угрозами строящемуся газопроводу ТАПИ.

В то же время, почти все приграничные регионы, расположенные на афганско-туркменской границе, находятся в руках боевиков.

5 провинций Афганистана граничат с Туркменистаном. Непосредственно на границе Афганистана с Туркменистаном расположены 9 районов провинции Фарьяп, 3 района провинции Джовзджан, 3 района провинции Бадгис, 3 района провинции Герат, а также 1 район провинции Балх.

Единственный участок на всем протяжении границы на севере Афганистана с Туркменистаном, находящийся в руках правительственных сил Афганистана - это Акине Бандар, граничащий с Лебапской областью Туркменистана в районе населенного пункта Имамназар. Это важный пункт транспортного сообщения между странами и перевозки грузов. Его протяженность около 2-3 км.

Еще один небольшой участок на границе возле села Марчак провинции Бадгис находится в руках местных туркменских ополченцев. Вся остальная территория в руках вооруженных группировок, в основном «Талибана», - сообщил 14 января корреспондент Азатлыка в Афганистане Шамердангулы Мырады.​

По словам афганских властей 85 - 95% территории Фаряпской области находится в руках боевиков, бои и потери среди военнослужащих афганской армии продолжаются.

Власти Туркменистана и официальная пресса об осуществлении военного учета среди населения не сообщают, ситуацию на государственной границе с Афганистаном не комментируют.

Накануне медиа издания сообщили о возобновлении совместной подготовки российских военных с военнослужащими Туркменистана. До этого российские военные неоднократно заявляли об опасности формирования экстремистской группировки на туркмено-афганской границе. МИД Туркменистана называл сообщения об обострении ситуации на туркменско-афганской границе «недружественными».​

В июле 2018 года стало известно о гибели около 25 туркменских солдат результате перестрелки на туркменско-афганской границе.

Приграничные районы Афганистана являются регионом компактного проживания этнических туркменов. В результате захвата боевиков с весны 2018 года тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома. В настоящее время тысячи семей все еще находятся в стихийных лагерях беженцев без крова и питания.